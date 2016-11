MGM 20:15 bis 22:00 Krimi Die Organisation USA 1971 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein spektakulärer Überfall auf eine Möbelfabrik hält die Polizei in Atem. Polizist Virgil Tibbs (Sidney Poitier) stellt fest, dass der Ort als geheimes Rauschgiftdepot diente. Bei seinen Recherchen stößt er auf eine Gruppe Jugendlicher, die allein gegen das Syndikat vorgehen will. - Dritter Fall für "In der Hitze der Nacht"-Cop Virgil Tibbs, hochspannend wie die Vorgänger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sidney Poitier (Virgil Tibbs) Barbara McNair (Valerie Tibbs) Gerald S. O'Loughlin (Jack Pecora) Sheree North (Gloria Morgan) Raul Julia (Juan Mendoza) Allen Garfield (Benjy) Fred Beir (Bob Alford) Originaltitel: The Organization Regie: Don Medford Drehbuch: James R. Webb Kamera: Joseph F. Biroc Musik: Gil Melle Altersempfehlung: ab 16