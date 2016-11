MGM 12:25 bis 13:55 Actionfilm Ghetto Busters USA 1988 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gangsterboss Mr. Big (John Vernon) hat eine künstliche Sucht nach Gold erfunden. Unter dem Gewicht überdimensionaler Goldketten hauchen gestandene Männer nun ihr Leben aus. Als auch Jacks (Keenen Ivory Wayans) kleiner Bruder stirbt, schwört Jack Rache. Er trommelt seine alte Gang zusammen und nimmt mit den schlagkräftigen Volltrotteln den Kampf auf. - Durchgeknallte Hommage an das Blaxploitation-Kino der 70er, mit "Black Stars" wie Bernie Casey, Jim Brown oder Isaac Hayes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keenen Ivory Wayans (Jack Spade) Bernie Casey (John Slade) Isaac Hayes (Hammer) Jim Brown (Slammer) Antonio Fargas (Flyguy) Steve James (Kung Fu Joe) Ja'net DuBois (Ma Bell) Originaltitel: I'm Gonna Git You Sucka Regie: Keenan Ivory Wayans Drehbuch: Keenan Ivory Wayans Kamera: Tom Richmond Musik: David Michael Frank