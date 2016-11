MGM 08:55 bis 10:30 Komödie Harry und Sally USA 1989 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Harry (Billy Crystal) hat einen Grundsatz: Männer und Frauen können keine Freunde sein. Der Sex kommt immer dazwischen. Sally (Meg Ryan) ist anderer Meinung. Dennoch werden beide gute Freunde. Nach vielen Jahren merken sie, dass ihre Zuneigung nicht so platonisch ist, wie sie dachten. - Pointierte Dialoge, grandios gespielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Crystal (Harry Burns) Meg Ryan (Sally Albright) Carrie Fisher (Marie) Bruno Kirby (Jess) Steven Ford (Joe) Lisa Jane Persky (Alice) Michelle Nicastro (Amanda) Originaltitel: When Harry Met Sally... Regie: Rob Reiner Drehbuch: Nora Ephron Kamera: Barry Sonnenfeld Musik: Marc Shaiman, Harry Connick Jr. Altersempfehlung: ab 16

