Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie Bella and the Bulldogs Folge: 26 Texfest mal anders USA 2015 Das alljährliche Tex-Fest wurde abgesagt. Bella und ihr Team sind stinksauer. Als Sie erfahren, dass es aus Geldmangel abgesagt wurde, weil das gesamte Geld in das neue Equipment des Football-Teams geflossen ist, machen Sie einen Plan. Schauspieler: Nick Alvarez (Luis Delarosa) Jovan Armand (Ricky Delarosa) Brec Bassinger (Bella Dawson) Buddy Handleson (Newt Van Der Rohe) Lilimar (Sophie Delarosa) Zach Louis (Quiet Chris) Rio Mangini (Ace McFumbles) Originaltitel: Bella and the Bulldogs Regie: Trevor Kirschner Drehbuch: Sasha Stroman Altersempfehlung: ab 6