Nick 05:30 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Valentinstage / Überlebenstipps für Schulhomepages USA, D 2004-2007 Überlebenstipps für Valentinstage: Ned versucht, endlich Suzie sein Herz auszuschütten und ihr zu sagen, was er fühlt. Doch kommt es in der Hektik des Valentinstags zu Verwechslungen. Die Horror-Gang erhält Neds Liebesbrief, der für Suzie gedacht war. Und damit nimmt der Horror seinen Lauf. Cookie schickt sich selbst massenhaft Rosen. Und Moze ist auf einmal das angesagteste Mädchen der Schule. Jetzt brauchen alle Überlebenstipps, und zwar gute! Überlebenstipps für Schulhomepages: Heute gibt Ned Tipps für den Aufbau einer witzigen, interessanten Schulhomepage. Doch während Ned und Cookie daran arbeiten, klaut das Wiesel die Webcam und sorgt für mächtig Ärger. Denn nicht nur, dass das Wiesel private Vorgänge ans Licht bringt, nein - das Wiesel schafft es sogar fast, Ned und Cookie lebenslängliches Nachsitzen aufzubrummen. Denn Sweenys Passwörter sind durcheinander geraten und da nun keiner mehr die Wiesel-Cam abschalten kann, muss Wieselspezialist Gordy ran. Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide