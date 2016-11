sixx 11:20 bis 12:15 Comedyserie Desperate Housewives Die geheime Geschichte USA 2006 16:9 HDTV Merken Nachdem Edie entdeckt hat, dass Mike aus dem Koma erwacht ist, verbreitet sich die gute Nachricht schnell in der Wisteria Lane. Nur Susan, die mit Ian auf seiner Berghütte ist, erfährt nichts davon. Edie kümmert sich rührend um Mike, der sich an die letzten zwei Jahre nicht mehr erinnern kann. Bree überlegt, welches Alibi sie erfinden soll, um Andrews Abwesenheit zu erklären. Als Andrew bei einer Veranstaltung einem seiner früheren "Kunden" begegnet, eskaliert die Situation ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Marcia Cross (Bree Hodge) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Andrea Bowen (Julie Mayer) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: John Pardee, Joey Murphy Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12