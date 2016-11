sixx 05:10 bis 05:50 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Die Todesfee USA 2001 Merken Nachdem Prue durch einen Zauber in einen Hund verwandelt wurde, muss Piper den Kampf gegen die Todesfee alleine aufnehmen, denn Phoebe wurde bereits in eine Todesfee verwandelt! Die Todesfee ermordet unschuldige Menschen, und wenn Piper es nicht rechtzeitig schafft, Phoebe zurückzuverwandeln, wird sie ihre Schwester für immer verlieren. Sobald Phoebe nämlich den ersten unschuldigen Menschen getötet hat, bleibt sie für immer eine Todesfee ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Shannen Doherty (Prue Halliwell) Brian Krause (Leo Wyatt) Julian McMahon (Cole Turner) Matt Battaglia (Jake) Joe E. Tata (Police Inspector) Originaltitel: Charmed Regie: John Behring Drehbuch: Curtis Kheel, Monica Breen, Alison Schapker Kamera: Rick Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 6