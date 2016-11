Harry Potter (Daniel Radcliffe) und seine Freunde stehen in ihrem zweiten Jahr in Hogwarts vor neuen Herausforderungen. Sie entdecken eine dunkle Macht, die die Schule in Angst versetzt. Als sich die berüchtigte Kammer des Schreckens öffnet, verwandeln sich die Internatsschüler in Stein. - Famoser Zauberspaß. Das zweite Abenteuer des Zauberlehrlings war der Kassenknüller 2002 in Deutschland. In Google-Kalender eintragen