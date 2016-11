Sky Emotion 20:15 bis 21:50 Komödie Crazy Kind of Love USA 2013 Nach einer Vorlage von April Stevens 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Augusta (Virginia Madsen) fällt aus allen Wolken, als ihr Mann Gordie (Anthony LaPaglia) sie für die jüngere Marion (Eva Longoria) verlässt. Ihre Söhne versuchen sie aufzumuntern, jedoch ohne Erfolg. Doch dann bringt die lebensfrohe Bette (Amanda Crew) ordentlich Wirbel in den Familienclan. Zuerst ins Herz von Sohnemann Henry (Graham Rogers), dann mischt sie als Mitbewohnerin die ganze Familie auf. - Charmante Romanze mit liebevoll schrägen Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Virginia Madsen (Augusta Iris) Amanda Crew (Bette) Zach Gilford (Matthew Iris) Graham Rogers (Henry Iris) Sam Trammell (Jeff) Alyson Michalka (Janeen) Anthony LaPaglia (Gordie Iris) Originaltitel: Crazy Kind of Love Regie: Sarah Siegel-Magness Drehbuch: Karen McCullah Kamera: Dean Cundey Musik: Mario Grigorov Altersempfehlung: ab 6