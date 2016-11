Sky Emotion 13:15 bis 15:15 Filme When the Game Stands Tall USA 2014 Nach einer Vorlage von Scott Marshall Smith, David Zelon 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Nach einer sensationellen Serie von 151 Siegen ohne Unterbrechung verliert die Highschool-Footballmannschaft der "Spartans" erstmals wieder ein Spiel. Während die Mannschaft in eine Krise gerät, erleidet ihr Coach Bob Ladouceur (Jim Caviezel) einen Herzinfarkt und einer der Spieler wird unter tragischen Umständen getötet. Erst, als ein Tal der Tränen durchschritten ist, haben die Spartans erneut eine Chance - indem sie echten Zusammenhalt, wahre Werte und Pflichtgefühl neu entdecken. - Inspirierendes, stark besetztes Sportdrama nach wahren Ereignissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (Bob Ladouceur) Michael Chiklis (Terry Eidson) Alexander Ludwig (Chris Ryan) Laura Dern (Bev Ladouceur) Clancy Brown (Mickey Ryan) Matthew Daddario (Danny Ladouceur) Joe Massingill (Beaser) Originaltitel: When the Game Stands Tall Regie: Thomas Carter Drehbuch: Scott Marshall Smith Kamera: Michael Lohmann Musik: John Paesano Altersempfehlung: ab 6