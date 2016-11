Motorvision.TV 15:30 bis 16:00 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Monza Rally Show D 2016 Stereo 16:9 Merken Drei Tage lang Adrenalin und Drift-Action - die Monza Rally Show ist ein Event der Extraklasse. Bereits seit 1978 findet die Veranstaltung auf dem legendären Formel-1-Kurs in Monza statt. Die Teilnehmer: die bekanntesten Größen aus allen Bereichen des Motorsports, wie zum Beispiel MotoGP-Star und neunfacher Weltmeister Valentino Rossi oder Rallye-Profi Thierry Neuville. Neun Wertungsprüfungen sind insgesamt zu absolvieren. Wer hier der Schnellste und Geschickteste ist, wird am Ende Sieger. Der krönende Abschluss: Die Masters Show, bei der die Motorsport-Stars ihr Drift-Können unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin