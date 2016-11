Motorvision.TV 05:10 bis 05:40 Motorsport High Octane Mammoth Mountain Motocross USA 2010 Stereo 16:9 Merken Frei wie ein Landstreicher und trotzdem auf nichts verzichten: das ist Camping de luxe. Manchen ist dieses Hobby eine halbe Millionen Euro wert. Eine maßangefertigte Villa auf vier Rädern kann so viel wie ein Einfamilienhaus in bester Wohnanlage kosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: High Octane