Motorvision.TV 13:40 bis 14:05 Dokumentation Car History Ferrari D 2012 Stereo 16:9 Ferrari - allein der Name sorgt schon für einen erhöhten Puls. Bei keinem anderen Sportwagen fahren so viel Magie und Mythos mit wie in den feuerroten Ikonen aus Maranello. Ob auf der Straße oder der Rennstrecke, wo die Autos mit dem springenden Pferd im Wappen starten, stehen sie im Mittelpunkt - Ferrari hat das gewisse Etwas, das andere Marken seit 50 Jahren suchen. Car History zeigt die Geschichte der roten Renner aus Maranello, vom ersten Sportwagen bis zum aktuellen Ferrari FF, dazu viele historische Aufnahmen aus der Formel 1 und O-Töne von Michael Schumacher. Originaltitel: Car History