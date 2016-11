Spiegel Geschichte 22:50 bis 00:20 Drama Lebanon ISR, F, D 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sommer 1982 - Der erste Libanon-Krieg. Ein einzelner Panzer wird zu einer Routinemission abkommandiert, die sich zu einem Albtraum entwickelt. Völlig unvorbereitet findet sich die vierköpfige Panzerbesatzung gefangen in einer Gewaltsituation, die sie in jeder Hinsicht überfordert. Nur noch ihrer Angst und ihrem Instinkt gehorchend, versuchen die vier jungen Männer, im Chaos des Krieges zu überleben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yoav Donat (Shmulik) Itay Tiran (Assi) Oshri Cohen (Hertzel) Michael Moshonov (Yigal) Zohar Shtrauss (Gamil (as Zohar Strauss)) Dudu Tassa (Syrian Captive) Ashraf Barhom (1st Phalangist (as Ashraf Barhum)) Originaltitel: Lebanon Regie: Samuel Maoz Drehbuch: Samuel Maoz Kamera: Giora Bejach Musik: Nicolas Becker, Benoît Delbecq Altersempfehlung: ab 16

