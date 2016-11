Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:05 Dokumentation Der Aufstieg der NSDAP Der Weg in den Krieg USA 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Im November 1937 versammelt Adolf Hitler seine Generäle und enthüllt seine geheimen militärischen Pläne: Österreich soll annektiert werden - genauso wie die deutschsprachigen Teile der Tschechoslowakei und des Sudetenlandes. Anfangs vergrößert der Führer sein Deutsches Reich ohne viel Blutvergießen - der Anschluss Österreichs verläuft friedlich und unter großem Jubel der österreichischen Bevölkerung. Nun soll aber auch die "Freie Stadt Danzig" wieder "heim ins Reich". Mit dem Überfall auf Polen beginnt der Zweite Weltkrieg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Rise of the Nazi Party