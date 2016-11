Spiegel Geschichte 09:00 bis 09:55 Dokumentation Unbekannte Helden Die schöne Spionin GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Polen arbeitete Krystyna Skarbek als Spionin für den britischen Geheimdienst. Dabei lernte sie Andrzej Kowerski kennen und lieben, ebenfalls polnischer Spion. Mehrfach gerieten beide in die Hände der Deutschen, immer wieder gelang es ihr, sie beide zu retten. Als sie als Spione "verbrannt" waren, kam sie nach Südfrankreich, wo sie mit der Résistance zusammenarbeitete. Auch hier verband sie Liebe und Abenteuer zu einer brisanten Mischung. Sie war dabei als die freie französische Republik im Vercors ausgerufen und niedergeworfen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unsung Heroes

