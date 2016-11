RTL Crime 22:35 bis 23:25 Actionserie Arrow Legenden der Vergangenheit USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Das Arrow-Team macht sich auf den Weg nach Central City, um Flash und seine Verbündeten im Kampf gegen den unsterblichen Savage zu unterstützen. Savages heilige Mission ist es, die Reinkarnationen der 4000 Jahre alten Falkenkrieger zu töten: Kendra Sanders und Carter Hall sind die Hawks, zwei unsterbliche Krieger aus dem alten Ägypten. Während Kendra von Carter in ihre Vergangenheit eingeweiht wird, vereinbaren Arrow und Flash ein Treffen mit Savage, um eine blutige Auseinandersetzung zu vermeiden. Doch das geplante friedliche Aufeinandertreffen geht mächtig nach hinten los und Savage stellt die vereinten Superhelden vor ein Ultimatum: Entweder sie liefern Kendra und Carter innerhalb von 24 Stunden aus, oder er verwüstet Central City und tötet unzählige, unschuldige Menschen. Doch wie sich bald herausstellen soll, wären die Auswirkungen von Savages Triumpf über die Hawks noch viel weitreichender. Indes muss Oliver nicht nur das Schicksal der Menschheit retten, sondern hat in Central City auch noch eine private Angelegenheit zu klären, die seine gemeinsame Zukunft mit Felicity in Gefahr bringen könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Thor Freudenthal Drehbuch: Brian Ford Sullivan, Marc Guggenheim Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

