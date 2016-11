RTL Crime 14:45 bis 16:25 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei 72 Stunden Angst D 2011 Stereo 16:9 Merken 16. Staffel, Folge 8: Ben und Semir bewegen sich auf ungewohntem Terrain: Statt in einem PS-starken Gefährt, drehen sie ihre Runden auf einem "Drahtesel". Die beiden sind dazu verdonnert worden, als Fahrrad-Polizisten Dienst zu schieben. Sie werden Zeuge, wie plötzlich eine Gruppe Drogendealer regelrecht niedergemäht werden. Im Zuge der Ermittlungen wird schnell klar, dass sich in Deutschland offenbar eine Drogenorganisation breitmacht, die ohne jeden Skrupel agiert. Eine Spur führt Ben und Semir zu einer Frau aus Semirs Vergangenheit - Nazan - und deren neunjährige Tochter Dana, die plötzlich entführt wurde. Nazan kann sich weder erklären, woher die Verbrecher ihre Adresse haben, noch was si In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Michael Abendroth (Max Hesse / Seytan) David C. Bunners (Mike Burkhard) Dorka Gryllus (Nazan Wegner) Oliver Pocher (Sturmi) Katja Woywood (Kim Krüger) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Heinz Dietz Drehbuch: Ralf Ruland Musik: Daniel Freundlieb Altersempfehlung: ab 16