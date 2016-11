RTL Crime 11:35 bis 12:25 Actionserie Das A-Team Der Schein trügt USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 17: Das A-Team wird in einen Grundstückskrieg verwickelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Barry Corbin (J.J. Kincaid) Jesse Vint (Insane Wayne) Moosie Drier (Bobby Sherman) Originaltitel: The A-Team Regie: Craig R. Baxley Drehbuch: Frank Lupo, Stephen J. Cannell Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12