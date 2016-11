RTL Crime 07:00 bis 07:50 Actionserie Das A-Team Nur für Mitglieder USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 15: Als Face in einem Golfclub Zeuge eines Mordversuchs wird, deckt das A-Team bei seinen Nachforschungen einen Falschgeld-Skandal auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Kevin McCarthy (Bob McKeever) Carole Cook (Mrs. Prescott) Betsy Russell (Adrian Prescott) Originaltitel: The A-Team Regie: Tony Mordente Drehbuch: Bill Nuss Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6

