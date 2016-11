Junior 09:30 bis 09:40 Trickserie Vipo entdeckt die Welt Wenn Wünsche in Erfüllung gehen ISR 2007 Stereo 16:9 Merken Bella Italia! Nach ihrem aufregenden Erlebnis in Venedig freut sich Betty auf leckere Spaghetti in Rom. Doch eigentlich hat sie nur einen Wunsch: ganz groß zu werden! Mit dem Wurf einer Münze in den Trevi-Brunnen geht ihr Wunsch in Erfüllung. Doch sie wird riesig! Weiß das schrullige Erfinder-Meerschweinchen Dr. Timmly Rat? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: VIPO - Adventures of the Flying Dog Musik: Nir Gedasi, Niv Golan

