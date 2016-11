Heimatkanal 20:15 bis 21:00 Serien Tierarzt Dr. Engel Krambambuli D 1998-1999 Stereo 16:9 Merken Quirin Engel und Oskar Lammers trauen ihren Augen nicht. Mitten auf einer Alpenwiese steht plötzlich ein Elefant. Der Dompteur Zorro Salinos verfolgt den ausgerissenen Dickhäuter und will ihn erschießen, weil er sich nicht dressieren lässt. Oskar kann das verhindern, in dem er Salinos vorschlägt, ihm den Elefanten abzukaufen. Wie er allerdings das nötige Geld auftreiben soll, weiß Oskar noch nicht. - In der Nacht entdeckt Naujoks in seiner Jagdhütte die Penner Rudi und Gustl. Sein Hund Alex schlägt an. Aber anstatt auf die Befehle seines Herrchens zu hören und die Eindringlinge zu stellen, läuft Alex voller Wiedersehensfreude auf Gustl zu. Er erkennt ihn als seinen früheren Her In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller