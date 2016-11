Heimatkanal 12:15 bis 13:50 Drama Meines Vaters Pferde - Lena und Nicoline D 1954 Nach dem Roman von Clemens Laar Stereo SW 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Zweiten Weltkrieg landet Jürgen Godeysen verwundet und traumatisiert in einer Klinik. Dort liest ihm die junge Nicoline aus den Tagebüchern seines Vaters Michael vor. Die Aufzeichnungen schildern Leben und Lieben von dem Zeitpunkt an, da er als junger Fähnrich im Berlin der Jahrhundertwende seiner ersten Liebe begegnet bis zu dem Moment, da er gebrochen und ohne Lebenswillen aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Curd Jürgens (Pat) Eva Bartok (Nicoline) Martin Benrath (Michael Godeysen) Reinhold Schünzel (Konsul Rittinghaus) Dagmar Altrichter (Nicoline Pratt) Sonja Sutter (Lena) Josef Sieber (Pauschke) Originaltitel: Meines Vaters Pferde, 1. Teil: Lena und Nicoline Regie: Gerhard Lamprecht Drehbuch: Horst Budjuhn Kamera: Friedl Behn-Grund Musik: Lothar Brühne Altersempfehlung: ab 6