Heimatkanal 06:45 bis 08:25 Heimatfilm Wilde Wasser D, A 1962 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Thomas hält die ewigen Streitereien mit seinem Vater, dem jähzornigen Sägewerksbesitzer Mautner, nicht aus. Er geht in die Stadt. Dort macht er Schulden beim Hotelier Sternberg. In dieser schwierigen Zeit lernt Thomas Magdalena kennen, die zu ihm hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Hold (Magdalena Ullmann) Hans von Borsody (Thomas Mautner) Corny Collins (Andrea Sternberg) Ruth Stephan (Johanna) Ingeborg Gruber (Monika Böhmel) Sieghardt Rupp (Markus Mautner) Beppo Brem (Fabian) Originaltitel: Wilde Wasser Regie: Rudolf Schündler Drehbuch: Hans Billian, Wolf Neumeister, Maria von der Osten-Sacken Kamera: Siegfried Hold Musik: Heinz Neubrand Altersempfehlung: ab 12

