BR Fernsehen 00:45 bis 01:45 Musik Heimatsound Concerts - Pollyester aus dem Passionstheater in Oberammergau D 2016 Stereo 16:9 Konzertmitschnitt vom Heimatsound-Festival 2016 in Oberammergau Diesmal bei den Heimatsound Concerts: die Münchner Disco-Punk Formation Pollyester. Beim vierten Heimatsound-Festival im berühmten Oberammergauer Passionstheater sorgte das Trio für Superstimmung. BR Fernsehen zeigt das Festivalkonzert in voller Länge. Die Band um die in Weißrussland geborene Performance-Künstlerin Polina Lapkovskaja entstand 2007 als Duo mit Manuel Da Coll. Später kamen Benjamin Matthias und Benedikt Brachtel dazu. Gemeinsam haben sie das Album "City of O." eingespielt. Die musikalische Mischung aus Dada, Krautrock, Electro-Pop und Dancefloor wurde inspiriert durch ein Foto der City of Orion, einer Land-Art-Skulptur in der marokkanischen Wüste. Die Musik geht den Fans direkt in die Beine, animiert zum Tanzen und gleichzeitig zum Träumen. Wer Frontfrau Polly mit ihrem Bass und ihrer fantastischen Bühnenpräsenz sieht, hat das Gefühl, bei einem ganz großen Popkonzert dabei zu sein. Originaltitel: Heimatsound Concerts