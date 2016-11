BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Unter Verdacht D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In der Sachsenklinik nimmt Doktor Rolf Kaminski, ein von Sarah Marquardt engagierter Belegarzt, die Arbeit auf. Der Urologe sorgt für frischen Wind und Irritationen bei der Belegschaft: Durch sein forsches Auftreten, seinen Sarkasmus und seinen manchmal recht eigenartigen Humor. Kaminskis erster Patient ist Gregor Machan. Der Bundeswehroffizier ausser Dienst hat sich wegen eines Blasenkarzinoms zur Operation entschlossen, weil er nicht zum Pflegefall werden will. Seine Tochter Miriana ist damit nicht einverstanden. Doch Gregor beharrt auf seiner Entscheidung und spricht Kaminski das Vertrauen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Lutz Mackensy (Gregor Machan) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Jürgen Bauer Drehbuch: Thomas Frydetzki Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia