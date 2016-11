BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Die Krabbenfischer von Feuerland D 2012 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im August, mitten im antarktischen Winter, gehen die Fischer in den Kanälen und Buchten Feuerlands auf die mühsame Suche nach einer immer seltener werdenden Spezialität: der Patagonischen Königskrabbe. Die großen Seespinnen, Königskrabben oder Centollas genannt, sind die Haupteinnahmequelle der Fischer von Feuerland. Mit Körben und unter widrigen Umständen werden sie in den eisigen Unterwasserkelpwäldern gefangen. Die Tiere können bis zu acht Kilogramm schwer werden und einen Durchmesser von über einem Meter erreichen. Das Filmteam begleitet die südchilenischen Fischer bei der Centolla-Jagd und taucht in die faszinierende Unterwasserwelt von Kap Hoorn ein. Fischer Carlos Barrías und seine Besatzung haben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Schneestürme und hohe Wellen machen den Fang oft unmöglich, nicht selten finden sie zudem leere Krabbenfallen vor. Denn die großen Seespinnen werden immer seltener. Wenn man dort eintaucht, wo die Fischer ihre Fangkörbe auswerfen, öffnet sich unter der eisigen Meeresoberfläche eine selten gesehene Welt. Folgt man den Seelöwen bei der Jagd, begegnet man auch dem geheimen Reich der Krustentiere am nächtlichen Meeresboden. Riesige Kelpwälder bieten den Tieren hier unten Schutz und Nahrung. So reich das Unterwasserleben an der Südspitze Südamerikas auch ist, an Land herrschen lebensfeindliche Bedingungen. Trotzdem besiedelte der Volksstamm der Yágan als Seenomaden über 9.000 Jahre lang diese raue Inselwelt. Ihre Kultur gilt heute als fast ausgelöscht, die letzten Dutzend Nachfahren wohnen in Ukika, dem Heimatdorf von Carlos Barrías auf der chilenischen Insel Navarino am Beagle Kanal. Seine Nachbarin Cristina Calderón gilt als die letzte lebende Yágan, die noch die Ursprache ihres Volkes spricht. Ihrer kleinen Enkelin erzählt sie die alten Legenden und lehrt sie so ganz nebenbei die Yágan-Wörter und -Begriffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer Regie: Bernhard Rübe