BR Fernsehen 08:50 bis 09:40 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co Zoogeschichten aus München Seltene Wildpferde D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Das neue Seelöwenbaby ist ganz außergewöhnlich und Helmut ist von dem Zwerg ganz hin und weg. Die Münchner Elefantendamen müssen sich heute Morgen einen wenig gedulden, denn draußen laufen noch Vorbereitungen: Thomas und Alex basteln an einer neuen Beschäftigung für die Dickhäuter. Bei den Flamingos erkundet der erste Nachwuchs schon selbstständig das Revier. Nur das Wetter könnte besser sein: Ein Regentag zwischendurch kann den Jungen zwar nichts anhaben, aber richtig kalt darf es nicht mehr werden. Im Münchner Tierpark werden seltene Przewalski-Wildpferde gezüchtet, um sie in den Wüsten Asiens wieder anzusiedeln - in Freiheit. Dieses Jahr klappt es mit dem Nachwuchs außergewöhnlich gut. Gleich drei stramme Fohlen sind eher die Ausnahme. Wie es Kattafrau Karla nach ihrem OP-Termin geht, wo Ameisenbärin Xippe am liebsten den Tag verschläft und viele andere Geschichten aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sehen die Zuschauer in dieser Folge von "Nashorn, Zebra & Co.". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 249 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:12

Seit 102 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:55 bis 09:55

Seit 44 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 39 Min.