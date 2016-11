WDR 11:05 bis 11:55 Dokusoap Nashorn, Zebra & Co. Tiergeschichten aus dem Tierpark Hellabrunn Seelöwentraining - eine ganz besondere Wissenschaft D 2012 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Seelöwen haben zwar ein gewisses Talent zur Gruppenarbeit, doch ohne Training geht natürlich gar nichts. Tigerkater Nurejew ist neu in München, und Tierpfleger Matthias Mösch will herausfinden, ob die Großkatze nun ein Langweiler ist oder lieber Sport treiben möchte. Shetlandpony Luna erwartet ein Fohlen, da ist natürlich täglich eine Schwangerschaftskontrolle fällig. Außerdem gibt es neue Gäste: Flughunde sind im Dschungelrevier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nashorn, Zebra & Co.