Woody Allen lädt ins "Café Society" Die Liebe und der Zufall, die Licht- und Schattenseiten von Glanz und Glamour - rund um diese Themen dreht sich Woody Allens Komödie "Café Society", die im Hollywood der Dreißiger Jahre angesiedelt ist, als der Tonfilm das Geschäft revolutioniert und die Dollars sprudeln lässt. kinokino hat Allen und seine Stars Kristen Stewart und Jesse Eisenberg bei der Premiere in Cannes getroffen. * Die schlechteste Sängerin der Welt - Florence Foster Jenkins Ihre Darbietungen waren eine Herausforderung für die Ohren. Florence Foster Jenkins hielt sich für talentiert. Andere hielten sie für die schlechteste Sängerin der Welt. Bevor in zwei Wochen ein Spielfilm mit Meryl Streep in die Kinos kommt, schlüpft nun Opernstar Joyce DiDonato im Dokudrama "Die Florence Forster Jenkins Story" in die Rolle. In kinokino erzählt DiDonato von der Lust und der Kunst, bewusst falsch zu singen. * Magnus - Der Mozart des Schachs Schach, das Spiel der Könige. Kaum einer beherrscht es so virtuos wie der Norweger Magnus Carlsen. Schachweltmeister mit 22, der "Mozart" des Sports. Er hat neben Liv Tyler gemodelt, das "Time Magazine" zählt ihn zu den einflussreichsten Menschen der Welt. Der Dokumentarfilmer Benjamin Ree zeigt Carlsen als ehrgeizigen, aber auch einsamen und hochsensiblen Burschen, der mit 13 schon den Entschluss fasst, der Beste der Welt zu werden. * Liebe, Freundschaft, Eifersucht - Die Mitte der Welt Der siebzehnjährige Phil hat mit dem Chaos in seiner Familie eh schon zu kämpfen. Da stellt Nicholas, der Neue in der Klasse, Phils Gefühlsleben gehörig auf den Kopf. Zum ohnehin schwierigen Coming of Age kommt jetzt auch noch ein Coming Out. "Die Mitte der Welt", nach dem Erfolgsroman von Andreas Steinhöfel, erzählt von Pubertät, Freundschaft, Liebe, Eifersucht. Die Hürden des Erwachsenwerdens. Im kinokino-Interview: Die Jung-Stars Louis Hofmann, Jannik Schümann und Svenja Jung.