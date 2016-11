WDR 20:15 bis 21:40 Krimi Tatort Feuerteufel D 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wieder mal brennt nachts ein Auto in einem noblen Stadtteil von Hamburg. Fast schon Routine mittlerweile, aber diesmal passiert, was schon lange befürchtet wurde: Ein Mensch stirbt. Eine Frau, die offensichtlich in ihrem Wagen eingeschlafen war, kann sich nicht rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten. Kommissar Thorsten Falke übernimmt die Ermittlungen und sieht sich mit einer explosiven Stimmung in Hamburg konfrontiert. Eine Bürgerwehr bildet sich, die autonome Szene ist in Aufruhr und es brennt weiter. Hilfe bei den Ermittlungen bekommt Falke von der jungen Ermittlerin Katharina Lorenz. Als Expertin im LKA/2 ist sie zuständig für die Bearbeitung von Brandfällen. Je mehr Zeit es braucht, den Fall zu lösen, desto mehr gerät die Stimmung in Hamburg außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wotan Wilke Möhring (Hauptkommissar Thorsten Falke) Petra Schmidt-Schaller (LKA-Ermittlerin Katharina Lorenz) Sebastian Schipper (Jan Katz) Achim Buch (Bendixen) Bernhard Schütz (Jürgen Mintal) Lo Rivera (Meike) David Berton (Ruben) Originaltitel: Tatort Regie: Özgür Yildirim Drehbuch: Markus Busch Kamera: Matthias Bolliger Musik: Christoph M. Kaiser, Julian Maas