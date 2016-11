WDR 13:00 bis 14:00 Magazin Planet Wissen Ein Tierpark mit Herz und Verstand D 2016 2016-11-10 13:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie sind ein Paar und betreiben ganz frisch einen Tiererlebnispark der etwas anderen Art, in dem es den Tieren allesamt gut gehen soll: Tierpfleger Remo Müller und Hundetrainerin Alexandra Taetz haben sich ihren großen Traum vom eigenen Park erfüllt. Das ist nicht einfach, denn Tierparks stehen oft - zu Recht - in der Kritik von Tierschützern. Aber der Tiererlebnispark Bell im Hunsrück ist anders. Dort finden fast ausschließlich überzählige Zootiere und Tiere aus Tierheimen ein Zuhause. Kleine Vorführungen nutzen einfühlsam den Bewegungs- und Spieldrang der Tiere aus und dienen gleichzeitig den Besuchern zur Unterhaltung. Das junge Paar zeigt mit fast 100 Tieren wie Tigern, Huskys oder Minischweinen, dass tiergerechte Bewegung und artgerechte Haltung in einem Tierpark weitgehend möglich sind. Gäste im Studio: Alexandra Taetz ist Tierpsychologin, Hundetrainerin, Falknerin und Hundeschlittenführerin. Die große Leidenschaft der 28-Jährigen gilt einem artgerechten Umgang mit Hunden und anderen Tieren. Remo Müller hat erst erfolgreich Koch gelernt, bevor er seinen Traum als Tierpfleger verwirklichen konnte. Heute betreibt er mit seiner Lebensgefährtin Alexandra Taetz den Tiererlebnispark Bell im Hunsrück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus Gäste: Gäste: Alexandra Taetz (Tierpsychologin, Hundetrainerin, Falknerin, Hundeschlittenführerin), Remo Müller (Tiererlebnispark Bell im Hunsrück) Originaltitel: Planet Wissen