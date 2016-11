Goldstar TV 00:00 bis 06:00 Leichte Musik Die GoldStar TV Oldie-Nacht D Stereo Merken Schlager und Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Mit den Goldies geht es auf eine musikalische Zeitreise mit den besten Songs aus der 'guten alten Zeit'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ace Cats, Ralf Paulsen, Earth & Fire, Haindling, Heinz Rudolf Kunze, Joachim Witt, Nina & Mike, Albert Hammond, Connie Francis, Christian Anders, Jürgen Marcus, Wind, Middle Of The Road, Edward Reekers, G. G. Anderson, Fernando Express, Peter Petrel, Bata Originaltitel: Die GoldStar TV Oldie-Nacht