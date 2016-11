RTS Un 23:50 bis 01:25 Sonstiges Et soudain, tout le monde me manque F 2011 Stereo Merken La famille, c'est compliqué... Surtout quand Eli, le père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nouvelle femme. À l'annonce de la nouvelle, ses deux grandes filles, Dom, qui cherche à adopter, et Justine, qui passe d'un petit ami à un autre sans trop d'état d'âme, sont ébranlées. Pour se rapprocher de Justine avec qui il n'a jamais pu s'entendre, Eli a la bonne idée de se lier d'amitié avec tous ses ex... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mélanie Laurent (Justine Dhrey) Michel Blanc (Eli Dhrey) Florence Loiret Caille (Dom Dhrey) Claude Perron (Suzanne Dhrey) Guillaume Gouix (Sami) Sébastien Castro (Bertrand) Géraldine Nakache (Cécilia) Originaltitel: The Day I Saw Your Heart Regie: Jennifer Devoldère Drehbuch: Jennifer Devoldère, Romain Lévy, Cécile Sellam Musik: Nathan Johnson