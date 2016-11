RTS Un 22:05 bis 22:50 Serien Person of Interest Une voix familière USA 2016 Untertitel Merken Le mystérieux criminel connu sous le nom de "la Voix" fait son retour et piège Fusco et Reese dans leur propre commissariat, avec plusieurs membres de gangs armés et la dernière personne d'intérêt. De son côté, Root fait une découverte surprenante. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Michael Emerson (Harold Finch) Neal Huff (Terry Easton) Rupak Ginn (Amir Saddiq) Originaltitel: Person of Interest Regie: Margot Lulick Drehbuch: Sabir Pirzada Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

