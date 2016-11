RTS Un 13:25 bis 14:55 Sonstiges Trop près d'elle USA 2014 Merken Après avoir perdu sa fille aînée lors d'un accident de la circulation, Elizabeth quitte son mari et reprend son emploi d'institutrice. Elle doit travailler avec un tuteur, Paul, au comportement étrange... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jes Macallan (Elizabeth May) Aaron Douglas (Paul Allenham) Nic Bishop (Brian) Abigail Scott (Meghan) Maggie Scott (Pippa) Gerry Garcia (Tennis Patron) K. Danor Gerald (le détective Foley) Originaltitel: The Mentor Regie: Anthony Lefresne Drehbuch: Susan Atkinson, Christine Conradt, Tony Lefresne