Sky Sport 2 00:00 bis 02:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg, 2. Hauptrunde, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Bereits zum dritten Mal kommt es im DFB-Pokal zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Heidenheim. Blöd für die Jungs von der Ostalb: In den ersten beiden Begegnungen sah Heidenheim gegen die "Wölfe" kein Land. In der Saison 2008/09 setzte es für den damaligen Regionalligisten eine 0:3-Pleite, 2014/15 gewannen die Niedersachsen mit 4:1. Zwei der vier Tore steuerte der heutige VfL-Kapitän Luiz Gustavo bei. Doch die Zeiten, in denen der VfL gegen den FCH locker in die nächste Runde einzieht, könnten vorbei sein. Die Kicker aus Baden-Württemberg sind mittlerweile fest in der Zweiten Liga angekommen und für jede Überraschung gut. Kommentar: Ulli Potofski.