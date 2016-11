Sky Sport 1 11:15 bis 13:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League Orlen Wisla Plock (PL) - THW Kiel, Gruppenphase, 6. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Zweites Heimspiel, zweiter Heimsieg: Auch für die Kadetten Schaffhausen gab es beim THW Kiel nichts zu holen. Mit einem 32:29-Erfolg schickten die Norddeutschen den Gast aus der Schweiz auf die Heimreise. Allerdings hatte der THW über lange Strecken Mühe mit dem Schweizer Meister. "Schaffhausen hat es uns aber auch nicht leicht gemacht. Wir sind richtig schwer in die Partie gekommen", analysierte THW-Akteur Steffen Weinhold, gab jedoch zu: "Trotzdem hatte ich keinen Zweifel daran, dass wir heute die zwei Punkte holen." Zwei Punkte wollen die "Zebras" nun auch im Auswärtsspiel gegen Orlen Wisla Plock holen. Die Polen unterlagen zuletzt in Silkeborg deutlich mit 24:33. Kommentar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie