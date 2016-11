Sky Sport 1 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League FC Schalke 04 - FK Krasnodar, Gruppenphase 4. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Im Gegensatz zur Bundesliga läuft es für Schalke in der Europa League wie geschnitten Brot. Beim bärenstarken FK Krasnodar siegte "Königsblau" durch ein Traumtor von Außenstürmer Jewgeni Konopljanka mit 1:0 und steht mit dem Punkteoptimum von neun Zählern mit einem Bein in der Zwischenrunde. "In der Anfangsphase sind wir sehr stark aufgetreten und haben ein super Tor geschossen", schwärmte Kapitän Benedikt Höwedes, "wir führen die Tabelle an und sind sehr zufrieden." Für Trainer Markus Weinzierl war der Erfolg "gegen eine starke Mannschaft ein wichtiger Schritt in Richtung K.-o.-Phase. Jetzt können wir vor heimischer Kulisse alles klar machen." Und. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

