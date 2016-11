ONE 12:30 bis 14:00 Drama Dead Man Working D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der hochrangige Investmentbanker Jochen Walther ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Zusammen mit seinem persönlichen Assistenten Tom Slezak hat er gerade den Deal seines Lebens eingefädelt, als er in der Nacht der Siegesfeier für alle überraschend vom Dach der Bankzentrale in Frankfurt springt. War es Selbstmord oder sogar Mord? Die Witwe erhebt schwere Vorwürfe: Die Bank soll ihren Mann in den Tod getrieben haben. Wer ist hier krank? Das Individuum oder die Organisation? Ein erbitterter Kampf zwischen der Bank und der Witwe entbrennt. Und mittendrin: Assistent Tom auf der Suche nach der Wahrheit - und einem neuen Mentor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfram Koch (Jochen Walther) Benjamin Lillie (Tom Slezak) Manfred Zapatka (Wilfried von Bensen) Jördis Triebel (Nora Walther) Jenny Schily (Frau Sonnebach) Bernhard Schütz (Raimund Falthauser) Michael Rotschopf (Gerold Thattinger) Originaltitel: Dead Man Working Regie: Marc Bauder Drehbuch: Dörte Franke, Khyana el Bitar Kamera: Börres Weiffenbach Musik: Thomas Kürstner, Sebastian Vogel Altersempfehlung: ab 6