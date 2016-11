ONE 15:30 bis 17:00 Liebesfilm Der Rekordbeobachter D 2012 2016-11-11 06:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marvin Feldmann hat einen ungewöhnlichen Job: Er arbeitet für das "Buch der Rekorde". Sein neuer Auftrag führt den strengen und unbestechlichen Rekordbeobachter auf die finnische Insel Föglö. Dort soll es einen Jungen geben, der einen Stein 52 Mal auf dem Wasser springen lassen kann. Große Lust auf die mühselige Reise hat Marvin nicht, und als der zwölfjährige Elias bei seinem Rekordversuch knapp scheitert, will er sofort wieder abreisen. Marvin hat allerdings nicht mit den gewitzten Inselbewohnern gerechnet, die dem lebensbedrohlich kranken Jungen unbedingt eine zweite Chance ermöglichen wollen - allen voran Elias' Tante Fanny. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Milberg (Marvin Feldmann) Ann-Kathrin Kramer (Fanny Hilleröd) Ludwig Skuras (Elias Hilleröd) Greta Galisch de Palma (Frieda Hilleröd) Kari Hevossaari (Erik Hilleröd) Marcus Hägg (Gunnar) Sabine Vitua (Loni Seiler) Originaltitel: Der Rekordbeobachter Regie: Karola Hattop Drehbuch: Jan Cronauer Kamera: Hermann Dunzendorfer Musik: Moritz Denis, Eike Hosenfeld, Tim Stanzel