Die STIHL Timbersports Champions Trophy findet in diesem Jahr vor einer spektakulären Kulisse statt: Oberhalb von St. Johann auf einer Bergstation in den Tiroler Alpen treten die Topathleten in der Königsklasse des Sportholzfällens gegeneinander an. Auf dem Programm stehen unterschiedliche Säge- und Axt-Disziplinen, bei denen Kraft, Technik und Präzision gefragt sind. Unter den acht Startern sind neben dem siebenfachen Weltmeister Jason Wynard aus Neuseeland auch der Deutsche Dirk Braun und der Lokalmatador Armin Kugler aus Österreich.