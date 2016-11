RBB 00:50 bis 01:20 Filme Route B96 D 2016 20 40 60 80 100 Merken "You can take a man out of the Kleinstadt but you can't take the Kleinstadt out of the man." Clemens Wolf ist Bassist in einer erfolgreichen US-Band und nutzt eine Tourpause, um seiner Heimatstadt an der brandenburgischen B96 einen kurzen Besuch abzustatten. Dieser fällt wenig erholsam aus: aus Freunden wurden Fremde, aus seinem Vater ein Pflegefall und ausgerechnet Sabinchen, seine erste Liebe und Enttäuschung, ist frisch getrennt und voll Reue. Als dann noch June auftaucht eine 20 Jahre ältere Autohändlerin für Muscle Cars und in ihm ungeahnte Gefühle entfacht, muss Clemens sich die Frage stellen, ob er wirklich so anders ist als jene, die er längst hinter sich gelassen wähnte. "Route B96" erhielt u. a. dem Publikumspreis auf dem Filmfestival Max-Ophüls-Preis und den "VFF Förderpreis - Bester mittellanger Film". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Albrecht Abraham Schuch (Clemens Wolf) Susanne Häusler (Mutter Wolf) Elmar Gutmann (Vater Wolf) Paula Kalenberg (Sabine Hoffmann) Fritz Winkler (Tobias Hoffmann) Originaltitel: Route B96 Regie: Simon Ostermann Drehbuch: Seraina Nyikos Kamera: Johannes Greisle Musik: Karl Gerhardt