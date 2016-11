RBB 22:15 bis 22:45 Magazin Stilbruch Das Kulturmagazin "Frauen in der DDR" von Anna Kaminsky / Greta Tauberts Buch "Im Club der Zeitmillionäre" / Der afrikanische Musiker Guy One D 2016 2016-11-10 02:50 Merken Anna Kaminsky: "Frauen in der DDR": Mutter sein und selbstverständlich berufstätig - die Frauen in der DDR werden rückblickend oftmals als besonders zuversichtlich und emanzipiert dargestellt. Doch stimmt der Mythos? Die Sozialforscherin und Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Anna Kaminsky, wagt in ihrem Buch "Frauen in der DDR" einen Gesamtblick auf die damalige Situation. Greta Taubert: "Im Club der Zeitmillionäre": Zeit ist Geld - diesen Spruch haben vor allem Deutsche verinnerlicht. Doch stimmt das wirklich? Für ihr Buch "Im Club der Zeitmillionäre" hat Greta Taubert Menschen getroffen, die Lebensentwürfe abseits der Hektik entworfen haben. Der afrikanische Musiker Guy One: Der Künstler Guy One ist in seinem Heimatland Ghana so etwas wie ein Superstar, auch dank seiner Kologo - einer zweisaitigen Laute. Der Kologo-Trend schwappt nun auch nach Europa über. Zusammen mit dem Drummer Max Weissenfeldt spielt Guy One beim Kollektiv "Polyversal Souls". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Petra Gute Originaltitel: Stilbruch

