Krimi Polizeiruf 110 Kinderparadies D 2013 Wie viel Fürsorge brauchen Kinder für eine schöne Kindheit? Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels muss in seinem sechsten Fall in einem Elite-Kindergarten ermitteln. Ella Werken, die Mutter der kleinen Lara, wird ermordet aufgefunden. Erste Ermittlungen führen Kommissar Hanns von Meuffels in den neu gegründeten elitären Kindergarten, den der Lebensgefährte der getöteten Frau, Joachim Grand, mit viel Geld und Engagement aufbaut. Die Elternschaft ist gerade dabei, sich wegen der Probleme mit dem aggressiven zweijährigen Bruno zu zerstreiten, der anderen Kindern der Einrichtung angeblich regelmäßig schwere Bissverletzungen zufügt. Die Mutter von Bruno, Valeska Steier, wird als Kindergartenleiterin doppelt zur Verantwortung gezogen. Das Mordopfer war Teil dieses Konfliktes, der im Verlauf der Ermittlungen groteske Züge annimmt. Kommissar von Meuffels ermittelt an einem Ort, der ziemlich schnell den Schein der heilen und perfekten Welt verliert Schauspieler: Matthias Brandt (Hanns von Meuffels) Johannes Zeiler (Joachim Grand) Annika Kuhl (Valeska Steier) Markus Brandl (Tobias Steier) Lisa Wagner (Ella Werken) Doris Marianne Müller (Lara Werken) Wiebke Puls (Maria Werken) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Leander Haußmann Drehbuch: Daniel Nocke Kamera: Philipp Kirsamer Musik: Richard Pappik, Maike Rosa Vogel, Sven Regener Altersempfehlung: ab 12