RBB 10:40 bis 12:10 Familiensaga Utta Danella - Der blaue Vogel D 2001 Nach dem gleichnamigen Roman von Utta Danella Auf ihre beste Freundin Winnie Henning kann Christine Kamphoven sich verlassen. Winnie arrangiert ein klärendes Gespräch, bei dem sich herausstellt, dass Julian nicht Mara liebt, sondern allein Christine. Doch das Glück der beiden dauert nicht lange. Als Julian vom Familiendrama der Kamphovens erfährt, möchte er heimlich vermitteln und reist nach Italien, wo Christines Vater Magnus nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Auf dem Rückflug kommt Julian bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, worauf die im dritten Monat schwangere Christine erneut vor dem Nichts steht. Als Magnus in dieser schweren Situation aus Italien zurückkehrt, um seiner Tochter beizustehen, ist die Familie außer sich. Denn erst jetzt erfährt Christines Halbschwester Mara, dass Magnus ihre Mutter getötet hat. Auch Großvater Jon ist von der Begegnung mit dem verlorenen Sohn sehr aufgewühlt. Als obendrein das Gut Breedenkamp vor dem finanziellen Aus steht, erleidet er einen Herzinfarkt. Doch Nachbarsohn Oliver Jensen bietet den Kamphovens seine großzügige Unterstützung an. Bildergalerie Schauspieler: Annett Renneberg (Christine Kamphoven) Dietmar Schönherr (Jon Kamphoven) Jenny-Marie Muck (Winnie Henning) Alexandra Schiffer (Mara Kamphoven) Oliver Bootz (Gerhard Ehlers) Timothy Peach (Oliver Jensen) Daniel Friedrich (Julian Jablonka) Originaltitel: Utta Danella: Der blaue Vogel Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Christiane Sadlo Kamera: Thomas Etzold Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein