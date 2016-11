TLC 00:50 bis 01:35 Dokumentation Tödliche Schönheit Mörderische Schönheit USA 2013 Merken Im verschlafenen Nest Whidbey Island, Washington, ist Peggy Sue Thomas ein echter Hingucker. Und als die 1,83 m grosse, attraktive Rothaarige am "Mrs. Continental USA" Beauty Contest teilnimmt, hat sie den Siegertitel ab Runde eins bereits in der Tasche. Die Zukunft sieht für die schöne Mutter zweier Kinder mehr als rosig aus bis der Ehemann ihrer besten Freundin tot aufgefunden wird. Ganz plötzlich ist Peggy in die Ermittlungen verstrickt und steht auf der Liste der Tatverdächtigen. Doch der wahre Mörder hat bereits Witterung aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Beauty Queen Murders