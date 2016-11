TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Denver USA 2013 Merken In dieser Episode fährt Brautmoden-Guru Randy Fenoli mit einem Truck voller Designerkleider und Accessoires nach Denver, um Bräuten in seinem Pop-Up-Salon ein neues Styling zu verpassen. Zusammen mit Haar-Expertin Lindsay und Make up-Künstlerin Raychel geht es in die wildromantische Natur der Rockies, wo etliche Mädels ihre Hochzeitsträume in Randys Hände legen. Auch die naturverbundene Traci aus Carbondale, Colorado, die eine Schaffarm betreibt, das Hochzeitsessen selbst produziert und am liebsten splitternackt heiraten würde. Aus Rücksicht auf ihre Mutter sollte Traci aber doch ein Kleid tragen und baut nun auf Randy und sein Händchen für Outfits. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Fenoli (Himself) Heath Brandon (Narrator) Felicia Sabartinelli (Reveal Party Attendee) Originaltitel: Randy to the Rescue