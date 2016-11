TLC 15:30 bis 16:00 Dokusoap Mein Traum in Weiß Ein Kleid für die ganze Familie USA 2014 Merken Kundin Rebekah war Opfer des Bombenanschlags in Boston. Sie stand nur drei Meter vom Ort der Explosion entfernt und wurde schwer verletzt. Unter anderem wurde ihr linkes Bein zertrümmert. Die 26-Jährige hat seitdem viel durchgemacht, 16 OPs überstanden, und muss sich das kaputte Bein nun amputieren lassen. Seit Randy und Debbie von ihrem Schicksalsschlag wissen, steigt der Druck, das absolut perfekte Kleid für Rebekah zu finden. Doch die junge Frau ist trotz ihres Handicaps überglücklich, dass sie ihren großen Tag mit ihrem Liebsten überhaupt erleben kann. Auch ihr Verlobter Pete wurde nämlich bei dem Attentat verletzt und hat etliche Verbrennungen erlitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress