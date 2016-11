TLC 13:15 bis 13:45 Dokusoap Cupcake Sisters Für den guten Zweck USA 2011 Merken Für den Charity-Event "Laufen gegen Brustkrebs" haben Sophie und Katherine den Veranstalterinnen eine großzügige Spende versprochen: eine riesige BH-Skulptur aus rosa Cupcakes, die die Teilnehmerinnen am Ziel ihres Hundert-Kilometer-Laufs erwartet. Zusätzlich zum Torten-BH stiften sie rosa Cupcakes für alle, die mitmachen. Doch einen bonbonfarbenen Teig haben die Schwestern noch nie zubereitet und überlegen nun, welche Zutat am besten geeignet ist. Katherine plädiert für Rhabarber, Sophie möchte die rosa Farbe durch Erdbeeren und Granatäpfel erzielen. Da sich die "Cupcake Sisters" nicht einigen können, soll ein Backduell die Entscheidung bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DC Cupcakes